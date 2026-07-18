autovelox quanti sono stati spenti regione per regione

Dal 12 luglio, in Italia, è entrato in vigore un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina l’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità usati dalle forze di polizia. La norma ha modificato la distribuzione degli autovelox, portando alla loro disattivazione o spegnimento in varie regioni. La regolamentazione, in vigore da oltre tre decenni, ha ora chiarito le procedure per l’utilizzo e l’omologazione di questi strumenti.

Cambia la geografia degli autovelox in funzione in Italia. Questo perché lo scorso 12 luglio è entrato in vigore il decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) che regola la questione dell'omologazione dei rilevatori di velocità in utilizzo dalle polizie che era rimasta in un limbo per 34 anni. La norma ha determinato il fatto che ad oggi sono 3.150 gli autovelox in regola mentre quelli che devono ricevere l'omologazione sono poco più di 850. Il decreto ha quindi provocato lo spegnimento degli apparecchi i cui rilevamenti, ad oggi, non hanno valore. Ecco una mappa, regione per regione e province autonome, in base alle notizie fornite dal Mit al momento della pubblicazione di questo articolo degli autovelox che sono stati spenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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