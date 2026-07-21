Tra le 21 di venerdì 24 e le 5 di sabato 25 luglio, il casello di Grumello sull’autostrada A4 sarà chiuso in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita per chi proviene da Milano. La chiusura è dovuta a lavori di manutenzione ai pali luce. La deviazione del traffico sarà indicata sul posto.

VIABILITÀ. Stop al traffico necessario per lavori di manutenzione ai pali luce. Dalle 21 di venerdì 24 alle 5 di sabato 25 luglio chiude il casello di Grumello sull’autostrada A4, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di manutenzione ai pali luce. In alternativa, in entrata verso Milano si consiglia di utilizzare il casello di Seriate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano quello di Ponte Oglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Autostrada A4, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio chiude il casello di Grumello

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