nella notte tra il 14 e il 15 luglio chiude il tratto di a4 da dalmine a bergamo

Tra le 22 di martedì 14 luglio e le 5 del giorno successivo, il tratto dell’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia sarà chiuso al traffico. La chiusura riguarda anche il casello di Dalmine, che resterà chiuso in entrambe le direzioni. I lavori programmati sono previsti durante queste ore e coinvolgono esclusivamente la carreggiata in direzione Brescia.

PER LAVORI. Solo in direzione Brescia. E resterà chiuso il casello di Dalmine, in entrambe le direzioni. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, dalle 22 alle 5, chiuderà per lavori il tratto dell’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. Nel mentre, il casello di Dalmine resterà chiuso in entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia di percorrere la Ss470 Dir e la Ss671, per poi rientrare in A4 a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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