autostrada a4 nella notte tra il 10 e 11 giugno chiude il tratto bergamo capriate

Nella notte tra il 10 e 11 giugno, l'autostrada A4 tra Bergamo e Capriate sarà chiusa in direzione Milano dalle 22 alle 5 per lavori. L’area di servizio «Brembo Nord» sarà chiusa durante questa fascia oraria. Le alternative prevedono percorsi diversi, ma non sono state specificate. La chiusura riguarda esclusivamente la corsia in direzione Milano, mentre il traffico in direzione opposta resta regolare.

PER LAVORI. Lo stop dalle 22 alle 5, solo in direzione Milano. Chiusa anche l’area di servizio «Brembo nord»: le alternative. Chiude per una notte il tratto dell’autostrada A4 tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano: dalle 22 di mercoledì 10 alle 5 di giovedì 11 giugno, per attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Di conseguenza saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni i caselli di Bergamo e Dalmine, così come l’area di servizio «Brembo nord». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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