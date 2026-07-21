La quinta edizione di “Arezzo Moonlight Festival” si tiene in piazza Grande, con la partecipazione di autori come Padellaro e Ben Pastor. L’evento è organizzato da Confesercenti e Feltrinelli Point, con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Arezzo. Collaborano anche la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e la Fondazione Guido d’Arezzo.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Nel vivo la quinta edizione di “Arezzo Moonlight Festival ” organizzata da Confesercenti, Feltrinelli Point con il patrocinio della Camera di Commercio, del Comune di Arezzo con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d’Arezzo. Appuntamento in piazza Grande sul terrazzo di Fraternita fino al 23 luglio con il doppio appuntamento alle ore 19 e alle 21. L’evento culturale terminerà il 31 luglio a Bibbiena con Wu Ming 2 che presenta “I mensalieri” alle ore 18,30 nel chiostro di San Lorenzo. Ad Arezzo sul terrazzo del palazzo di Fraternita oggi 21 luglio alle 19 Antonio Padellaro illustrerà “Quando eravamo felici; la serata proseguirà alle 21 con Ben Pastor autrice di “Lo specchio del pellegrino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autori, ecco Padellaro e Ben Pastor in piazza Grande

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