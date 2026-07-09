Piazza Grande riflettori sui libri Protagonisti da Padellaro a Riotta
Nella quinta edizione dell’Arezzo Moonlight Festival, dieci autori presenteranno i loro libri in sei giornate di incontri a Piazza Grande. L’evento, organizzato dall’ente promotore, si svolge nel centro storico e coinvolge scrittori noti e emergenti. Le presentazioni si terranno in diversi orari e spazi dedicati, con un programma che prevede anche sessioni di firma copie e momenti di discussione pubblica. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale e mira a promuovere la letteratura.
Dieci autori con i loro libri per sei giornate di presentazioni. Svelata la quinta edizione di “ Arezzo Moonlight Festival ” organizzata da Confesercenti, Feltrinelli Point con il patrocinio della Camera di Commercio, del Comune di Arezzo con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d’Arezzo. In arrivo 6 giornate letterarie durante il mese di luglio che vedranno ospiti Gianni Riotta, Luca Sofri, Antonio Padellaro, Ben Pastor, Barbara Fabbroni, Angelo Rossi, Carlo Calabrò e Tommaso Cerno in piazza Grande sul terrazzo di Fraternita dal 20 al 23 luglio con il doppio appuntamento alle ore 19 e alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il cuore pulsante della serata sarà il grande palcoscenico di Piazza Giorgini dove, a partire dalle 21:30, si accenderanno i riflettori sul concerto del celebre rapper Shade, che si esibirà insieme al cantautore Andrea Cerrato. facebook
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