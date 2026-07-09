piazza grande riflettori sui libri protagonisti da padellaro a riotta

Notizia in breve

Nella quinta edizione dell’Arezzo Moonlight Festival, dieci autori presenteranno i loro libri in sei giornate di incontri a Piazza Grande. L’evento, organizzato dall’ente promotore, si svolge nel centro storico e coinvolge scrittori noti e emergenti. Le presentazioni si terranno in diversi orari e spazi dedicati, con un programma che prevede anche sessioni di firma copie e momenti di discussione pubblica. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale e mira a promuovere la letteratura.