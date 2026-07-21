autori ecco padellaro e ben pastor

Notizia in breve

La quinta edizione dell'Arezzo Moonlight Festival è iniziata, con autori come Padellaro e Ben Pastor tra gli ospiti. La manifestazione è organizzata da Confesercenti e Feltrinelli Point, con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Arezzo. La collaborazione coinvolge anche la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e la Fondazione Guido d’Arezzo. La festa si svolge nella città, coinvolgendo diversi enti locali.