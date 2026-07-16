Lelettorale proteste in aula Camera opposizioni | Meloni ha fallito

Roma, 16 lug. (askanews) - "Legge truffa", "Meloni ha fallito", "legge incostituzionale", "Maggioranza a casa". Sono i cartelli esposti dalle opposizioni in aula alla Camera poco prima del voto finale sulla legge elettorale. Tra urla e "buffoni, buffoni", i commessi sono intervenuti a fatica per togliere i cartelli e riportare l'ordine. Il più animato Riccardo Magi di più Europa che ha anche sventolata davanti ai banchi del governo una enorme scheda elettorale con la scritta "il tuo voto non conta". Ne è nato un alterco anche con alcuni deputati di Forza Italia che ha richiesto un nuovo intervento dei commessi e del presidente della camera Lorenzo Fontana che lo ha richiamato all'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L.elettorale, proteste in aula Camera opposizioni: "Meloni ha fallito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La protesta delle opposizioni in aula alla camera, i cartelli contro il governo: «Meloni ha fallito»

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, la protesta delle opposizioni in Aula prima del voto: “Meloni ha fallito”Prima del voto sulla legge elettorale, le opposizioni hanno manifestato in Aula, sventolando cartelli con scritte come “Meloni ha fallito” e “Legge...

Legge elettorale, via libera della Camera a scrutinio segreto: 217 sì. Proteste delle opposizioni, Schlein: “Meloni ha tradito gli italiani”La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti.

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Proteste contro il campo largo, Paolo Romano: Fa paura che ci sia un programma condiviso, non daremo 64 miliardi ai fucili; Legge elettorale, via libera alla Camera. Proteste in aula, Schlein: Maggioranza è un colabrodo; Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera.

Legge elettorale, bocciato l'emendamento della maggioranza. Meloni: Ha vinto la palude reddit

Legge elettorale, via libera della Camera a scrutinio segreto: 217 sì. Proteste delle opposizioni, Schlein: Meloni ha tradito gli italianiIl provvedimento passa ora all’esame del Senato. Legge truffa, maggioranza a casa sono i cartelli esposti in Aula. La segretaria Pd: Vi manderemo a casa con qualsiasi sistema di voto. Conte: È ... msn.com

Legge elettorale, via libera alla Camera. Proteste in aula prima del voto, Schlein: Maggioranza è un colabrodo(Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula, poco prima del voto. Dopo l ... msn.com

Elisabetta Gardini (@EGardini) / Posts / X x.com