Legge elettorale dopo il sì della Camera si guarda al voto | primavera o autunno? Ecco gli scenari possibili

Dopo il voto favorevole alla Camera, che ha registrato 217 sì, 152 no e due astensioni, si apre la fase del voto finale. La nuova legge elettorale è passata al primo scrutinio parlamentare, con un'ampia maggioranza. Ora si considerano le possibili date per il voto, che potrebbe tenersi in primavera o in autunno, a seconda delle decisioni politiche e delle tempistiche legislative. La discussione prosegue per definire il calendario elettorale.

Alle 11 e 40 sul tabellone della Camera compaiono 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astensioni. La nuova legge elettorale supera così, a scrutinio segreto, il primo dei passaggi parlamentari. La maggioranza porta a casa con un applauso liberatorio la prova finale dopo una settimana segnata dai franchi tiratori, dalla bocciatura per un solo voto dell’emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d’Italia e Noi Moderati e dalla successiva spaccatura del centrodestra sulla proposta dei vannacciani. A Palazzo Madama arriva un sistema a base proporzionale che abolisce quasi tutti i collegi uninominali e assegna un premio di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione che risulti prima e superi il 42% dei voti in entrambe le Camere. 🔗 Leggi su Open.online

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Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze per un voto. Coro delle...

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Dopo la clamorosa caduta della maggioranza sulle preferenze, quest’oggi, 16 luglio, l’Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senat x.com

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