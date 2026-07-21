Un passeggero ha aggredito verbalmente un’autista di autobus a Firenze, dicendole: “Ringrazia che sei donna, sennò oggi ti ammazzavo”. L’incidente è avvenuto il 21 luglio 2026, mentre il passeggero ha perso il controllo, rivolgendo insulti e minacce. L’autista è riuscita a segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e verificare eventuali ulteriori reati.

Firenze, 21 luglio 2026 – " Ringrazia che sei donna, sennò oggi ti ammazzavo ”. Queste le parole che l’autista di un autobus si è sentita rivolgere da un passeggero che ha dato in escandescenza. È successo nel pomeriggio di sabato 18 luglio, sulla linea 30 a Firenze. L’autista, riporta la Filt Cgil, è stata vittima di una gravissima aggressione verbale. I colpi alla cabina, la violenza verbale. In seguito alla soppressione di diverse corse, un passeggero a bordo del bus ha iniziato a urlarle contro, colpendo ripetutamente il vetro della cabina nel tentativo – scrive il sindacato – nel tentativo di sfondarlo. Solo grazie alla sua lucidità la situazione non è degenerata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Autista bus aggredita a Firenze: “Ringrazia che sei donna, sennò oggi ti ammazzavo”

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