Una donna è stata ferita con un martello dal marito mentre si trovavano a bordo di un bus di linea nella zona di Stroncone, in provincia di Terni. La donna ha riportato ferite gravi ed è attualmente ricoverata in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo, che ora è sotto indagine. La vicenda si è verificata in un contesto di tensione tra i due.

Una donna è stata aggredita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. Il fatto è avvenuto a bordo di un bus di linea. L’ aggressione è scoppiata nel primo pomeriggio a bordo di un autobus di linea. Il 43 enne di origini marocchine ha brutalmente aggredito la moglie, connazionale di 44 anni. Dalle offese verbali l’uomo è passato a colpire la donna prima a mani nude poi con un martello per poi fuggire dal bus dileguandosi nelle campagne circostanti dove le ricerche sono in corso. La vittima è stata soccorsa da personale sanitario e portata all’ospedale di Terni con l’ elisoccorso. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche e si trova in pericolo di vita.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terni, aggredita a martellate dal marito su un bus: la donna è in gravi condizioni

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