AUKUS | il prossimo anno inizia la costruzione del primo SSN

Il Ministero della Difesa britannico ha annunciato che il prossimo anno inizierà la produzione del primo sottomarino da attacco a propulsione nucleare, parte dell’accordo AUKUS. La lamiera sarà tagliata e preparata per la costruzione del nuovo sottomarino. Questo progetto coinvolge anche Australia e Stati Uniti e rappresenta una fase concreta del piano di sviluppo di nuove forze navali nucleari.

Il Ministero della Difesa britannico ha confermato che il taglio della lamiera per il primo sottomarino da attacco a propulsione nucleare (SSN) definito dagli accordi AUKUS avverrà il prossimo anno, segnando l’inizio della costruzione di una flotta composta da fino a 12 SSN di nuova generazione che sostituiranno la classe Astute in servizio nella Royal Navy. La tempistica è stata confermata dal ministro della Difesa Luke Pollard, il quale ha dichiarato che “come stabilito nel Piano di Investimenti per la Difesa, acquisiremo fino a 12 sottomarini d’attacco di nuova generazione SSN-AUKUS a propulsione nucleare e armamento convenzionale.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Australian Defense Minister speaks on sidelines of Shangri-La summit

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