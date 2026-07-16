Luka Modric ha deciso di non ritirarsi e giocherà un’altra stagione. La sua intenzione è di restare in campo per almeno un anno, senza cambiare squadra. La sua prossima avventura dovrebbe essere ancora con il club rossonero, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. La notizia ha sorpreso molti, considerando le voci di ritiro circolate in passato. Al momento, la conferma ufficiale non è arrivata, ma l’accordo sembra già definito.

Niente ritiro per il centrocampista della nazionale croata: la decisione lascia tutti senza parole, ecco i dettagli. Altro che ritiro. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Luka Modric si appresta a disputare un’altra stagione da protagonista e quasi sicuramente lo farà ancora con la maglia del Milan. Una splendida notizia per il nuovo allenatore Amorim e per il popolo di fede rossonera. Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista croato classe ’85 – secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato – si sarebbe infatti convinto a rimanere al Milan fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione e con grande attenzione ai bonus legati alle presenze e ai minuti giocati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Modric può firmare per un anno: dove giocherà l’anno prossimo

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