Il rapporto tra l’allenatore e l’attaccante sembra essersi incrinato, con il tecnico che avrebbe già deciso di lasciare la squadra. La decisione sarebbe stata presa dopo la scelta del terzo portiere per la prossima stagione, considerata una mossa che ha scatenato malumori. La squadra sta affrontando un momento difficile, con la qualificazione in Champions League che si è complicata e le voci di possibili bugie sul mercato che circolano tra le parti coinvolte.

L’ombra della Nazionale, una qualificazione in Champions che sembrava cosa fatta e invece è tornata in discussione, presunte bugie sul mercato. In casa Milan – dopo la contestazione di domenica contro Giorgio Furlani e la decisione di andare in ritiro dopo la sconfitta contro l’Atalanta – non si respira un’aria certamente felice. E anche i rapporti tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic non sembrano essere idilliaci, secondo il Corriere della Sera. Motivo per cui, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, Allegri potrebbe lasciare il Milan a fine campionato. Un rapporto che non è mai stato idilliaco, ma che è “esploso” per un motivo futile: la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allegri-Ibrahimovic, aria di rottura: il tecnico pensa all’addio. “La miccia è stata la scelta del terzo portiere del prossimo anno”

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