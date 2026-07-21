A Bologna, la richiesta di verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir ha portato a disordini nel centro cittadino. La premier ha definito l’accaduto un “atto gravissimo” e ha commentato con durezza, chiamando irresponsabile chi ha partecipato ai disordini. La situazione si è sviluppata durante una manifestazione pacifica, poi degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Nessuna informazione su feriti o arresti.

La richiesta di verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir si è intrecciata, a Bologna, con una notte di disordini nel cuore della città. Dopo il corteo organizzato in seguito al decesso del 43enne marocchino, avvenuto durante un intervento delle forze dell’ordine, alcune zone del centro storico sono state interessate da scontri, danneggiamenti e interventi di soccorso. Il caso resta al centro dell’attenzione per due ragioni distinte: da un lato l’indagine chiamata a ricostruire con precisione le circostanze della morte di Fakir, dall’altro il bilancio della manifestazione e le violenze denunciate durante la serata. Al momento, gli accertamenti dovranno chiarire responsabilità ed eventuali profili rilevanti legati all’intervento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Atto gravissimo”. Giorgia Meloni è una furia: “Irresponsabile”

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