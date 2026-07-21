Una notte di tensione e dolore si è vissuta nel centro storico di Bologna dopo la morte di un uomo. La città si è risvegliata con strade chiuse e testimonianze di una comunità scossa. La notizia della morte ha generato scontri e proteste tra cittadini e forze dell'ordine, creando un clima di grande agitazione. La vicenda ha suscitato reazioni anche a livello politico, con accuse di irresponsabilità.

Una città ferita, una notte di paura e una vicenda che continua a scuotere coscienze e politica. A Bologna il dolore per la morte di Abderrahim Fakir si è intrecciato a scene di tensione nel cuore del centro storico. Poi, nelle ultime ore, sono arrivate parole durissime da Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato quanto accaduto dopo la manifestazione organizzata in seguito alla morte del 43enne marocchino, deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine. La premier chiede che ogni eventuale responsabilità venga accertata, ma condanna senza attenuanti le violenze esplose in piazza. Nel suo intervento sui... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Atto gravissimo”. Giorgia Meloni è una furia, la premier esplode: “Irresponsabile”

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