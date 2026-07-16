La premier ha espresso forte irritazione, denunciando che la maggioranza ha superato il limite. A Palazzo Chigi si registrano crescenti tensioni tra gli alleati, mentre si valuta la possibilità di elezioni anticipate. La situazione politica si fa più tesa, con la leader che sembra aver perso la pazienza di fronte alle divergenze interne. La crisi si sta acuendo, e le discussioni si intensificano nel governo.

La maggioranza vacilla e la pazienza di Giorgia Meloni sarebbe ormai «al limite». A Palazzo Chigi cresce l’irritazione per le tensioni con gli alleati e, sullo sfondo, prende corpo anche l’ipotesi di elezioni anticipate. La data che circola con maggiore insistenza è quella del 4 aprile, un’eventualità che rappresenterebbe lo sbocco di una crisi politica sempre più evidente. Il messaggio della premier sarebbe rivolto soprattutto ai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, chiamati a ricompattare una coalizione che appare meno solida rispetto a quella nata nel 2022. Il caso che ha fatto esplodere lo scontro è quello dell’emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale, bocciato alla Camera anche a causa del voto segreto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Superato il limite”. Giorgia Meloni è una furia, la premier mai vista così

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