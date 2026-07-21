Attimpari alle Veglie di Agata | improvvisazione teatrale al Cortile Platamone

Un’improvvisazione teatrale si svolge nel cortile Platamone durante le Veglie di Agata, curata da Valentina Giua. Lo spettacolo coinvolge il pubblico in una narrazione che si sviluppa in modo spontaneo, senza copione prestabilito. Gli attori creano la scena al momento, interagendo con gli spettatori e dando vita a una storia che si costruisce di fronte agli occhi di tutti, in un flusso continuo di scoperte e interpretazioni.

A cura di Valentina Giua Esistono linguaggi artistici che raccontano una storia già scritta. E altri che scelgono di scoprirla insieme al pubblico, un istante dopo l’altro. È proprio questa seconda strada che percorrono Le Veglie di Agata, il palinsesto artistico e culturale ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. Fin dalla loro nascita, le Veglie sono state pensate non come una semplice successione di spettacoli, ma come un luogo di incontro tra discipline diverse, accomunate da uno stesso desiderio: restituire alla cultura il suo valore più autentico, quello della condivisione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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