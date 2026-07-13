Le Veglie di Agata un’apertura da standing ovation | Lucia Sardo e Marcello Cappelli incantano il Cortile Platamone con Vita straordinaria ri Don Giuanni Grasso
Le Veglie di Agata 2026 sono iniziate il 10 luglio al Cortile Platamone di Catania. L’evento, curato dalla progettista culturale Valentina Giua e sostenuto dal Comune e dal Comitato per la Festa di Sant’Agata, comprende un programma artistico e culturale. La serata di apertura ha visto le interpretazioni di Lucia Sardo e Marcello Cappelli nello spettacolo “Vita straordinaria di Don Giuanni Grasso”. La performance ha ricevuto una standing ovation dal pubblico presente.
Le Veglie di Agata 2026 Ha preso il via venerdì 10 luglio, al Cortile Platamone di Catania, “ Le Veglie di Agata “: il palinsesto artistico-culturale ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, realizzato in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata e con il patrocinio del Comune di Catania. Fino al 29 luglio la rassegna attraverserà la città con cinque serate e due mostre d’arte, per restituire alla Patrona uno sguardo che va oltre l’immagine consueta: presenza viva, identità, memoria condivisa. Ad aprire la serata inaugurale è stata la stessa Valentina Giua, che dopo i saluti iniziali ha presentato al pubblico il senso e il calendario dell’intero progetto, prima di chiamare sul palco la madrina della rassegna, la professoressa Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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Sestarete TV - Canale 81. . Al via stasera a Palazzo della Cultura di Catania Le Veglie di Agata , percorso culturale che mette in dialogo teatro, poesia, musica, danza e arti visive, nel segno della Santa Patrona di Catania , come ha spiegato Valentina Giua facebook