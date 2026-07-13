Le Veglie di Agata un’apertura da standing ovation | Lucia Sardo e Marcello Cappelli incantano il Cortile Platamone con Vita straordinaria ri Don Giuanni Grasso

Notizia in breve

Le Veglie di Agata 2026 sono iniziate il 10 luglio al Cortile Platamone di Catania. L’evento, curato dalla progettista culturale Valentina Giua e sostenuto dal Comune e dal Comitato per la Festa di Sant’Agata, comprende un programma artistico e culturale. La serata di apertura ha visto le interpretazioni di Lucia Sardo e Marcello Cappelli nello spettacolo “Vita straordinaria di Don Giuanni Grasso”. La performance ha ricevuto una standing ovation dal pubblico presente.