Attentato Ranucci Lavitola prova a difendersi | Non so chi è il mandante ma so le motivazioni io finirò in carcere - VIDEO

Valter Lavitola ha rilasciato un'intervista in cui ha affermato di conoscere le motivazioni che potrebbero aver portato all’attentato a un giornalista, senza tuttavia indicare chi possa essere il mandante. Ha dichiarato di essere convinto che finirà in carcere, ma ha evitato di fornire dettagli sui responsabili diretti. Lavitola ha anche cercato di spostare le responsabilità su altri soggetti, senza specificare chi siano.

Lavitola prova a scaricare su altri le colpe dell'attentato Valter Lavitola è stato intervistato da Filorosso su Rai 3. Il presunto mandante dell'attentato a Ranucci ha provato a difendersi, dichiarando: "La pista io credo di sapere qual è, non so chi è il vero mandante ma so le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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