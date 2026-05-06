ATP Roma 2026 Arnaldi vince all’esordio Successi anche di Hanfmann Borges e Van de Zandschulp

Oggi sono iniziati gli incontri del singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2026. Tra i risultati, Arnaldi ha vinto all’esordio, mentre anche Hanfmann, Borges e Van de Zandschulp hanno ottenuto vittorie nei loro match. La competizione si svolge sulla terra battuta nella capitale italiana, con numerosi giocatori pronti a sfidarsi per avanzare nel torneo. Le partite di oggi hanno visto diverse sorprese e incontri combattuti sul campo.

Si è alzato il sipario sul singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi cominciavano le partite della parte bassa del tabellone, in una giornata condizionata anche dalla pioggia, che ha portato allo slittamento a domani del match tra Federico Cinà e il belga Alexander Blockx e all’interruzione di altre partite come quella tra Jacob Fearnley e Giovanni Mpetshi Perricard, con il britannico avanti 5-3 nel primo set. Da ricordare che il vincitore di questo incontro affronterà al secondo turno Lorenzo Musetti. Comincia bene il torneo per i colori azzurri con la vittoria di Matteo Arnaldi. Il ligure, reduce dalla vittoria nel Challenger di Cagliari, ha superato in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, Arnaldi vince all’esordio. Successi anche di Hanfmann, Borges e Van de Zandschulp Notizie correlate ATP Bucarest 2026, Francesco Maestrelli cede in due set a Botic van de ZandschulpEsce all’esordio nei Tiriac Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 che ha visto il tabellone principale scattare oggi sulla terra battuta... ATP Indian Wells 2026: fuori Hurkacz e van de Zandschulp, Dimitrov si regala AlcarazIn archivio anche la seconda parte dei primi turni del Masters 1000 di Indian Wells: è l’ultimo giorno senza teste di serie, il che significa che già... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Live Matteo Arnaldi - Jaume Munar - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/05/2026; Tabellone ATP Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale; Sorteggio ATP Roma 2026: il sogno del derby Sinner-Musetti in finale è ancora vivo. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un match pesantissimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it ATP Roma: Arnaldi torna alla vittoria nel Tour, battuto MunarTennis - ATP | Matteo Arnaldi vince un match ATP dopo sei mesi. Oltre due ore e mezzo per superare l'ostico spagnolo Jaume Munar. Ora il n. 8 del mondo Alex de Minaur ... ubitennis.com Jannik Sinner of Italy has advanced into the Madrid Open final by defeating Frenchman Arthur Fils, 6-2, 6-4, in the semi-final. This means the world No.1 will go for his first title in Madrid. - facebook.com facebook