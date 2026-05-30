Pronostico e quote Rafael Jodar – Pablo Carreño ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rafael Jodar e Pablo Carreño Busta si sfidano oggi alle 12:30 sul campo Suzanne Lenglen negli ottavi di finale di Roland Garros. È il primo match maschile della giornata.

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Rafael Jodar e Pablo Carreño Busta saranno i protagonisti del primo ottavo di finale maschile, in ordine cronologico, con il loro match che dovrebbe iniziare intorno alle ore 12:30 sul campo intitolato a Suzanne Lenglen. Nel turno precedente, il teenager madrileno ha superato Alex Michelsen con il punteggio di 7-6 (2) 6-7 (5) 4-6 6-3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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