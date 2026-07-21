atletica le stelle a firenze in pista fabbri e iapichino

A Firenze si svolgeranno i campionati italiani assoluti di atletica il 25 e 26 luglio allo stadio Ridolfi. L’evento rappresenta una tappa preparatoria per gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. In pista saranno presenti atleti di spicco, tra cui Fabbri e Iapichino. La competizione coinvolge diverse discipline e attira numerosi appassionati di atletica.

Grande atletica allo stadio Ridolfi a Firenze che sabato 25 e domenica 26 luglio ospiterà la 116ma edizione dei campionati italiani assoluti, tappa di avvicinamento agli Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. L’evento è stato presentato ieri da Luca Androsoni, presidente dell’Atletica Firenze Marathon – la società organizzatrice in collaborazione con la Federatletica rappresentata dal vicepresidente nazionale vicario Alessio Piscini e dal presidente della Fidal toscana Fabio Mariotti, - dall’assessora allo sport del Comune Letizia Perini, il consigliere regionale Andrea Vannucci e il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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