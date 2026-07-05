Atletica Diamond League | Iapichino supera Fiona May e Fabbri dominatore
A Eugene si svolge la ottava tappa della Diamond League di atletica leggera. L’Italia è protagonista con un’atleta che supera Fiona May e il dominatore della stagione. Non sono stati raggiunti i record del mondo previsti. La gara si svolge senza ulteriori variazioni rispetto al programma annunciato.
A Eugene va in scena la tappa numero 8 della Diamond League, mancano i preannunciati record del mondo ma l’Italia recita un ruolo da assoluta protagonista. Larissa Iapichino scrive una pagina storica per l’atletica leggera azzurra. La saltatrice toscana firma il record italiano di salto in lungo con la misura di 7.12 metri, ottenuta al 1° tentativo con vento a favore di 1,8 ms. Questo risultato le permette di superare lo storico primato della madre Fiona May dopo 28 anni. Iapichino chiude la gara al 2° posto, staccata di 1 solo centimetro dalla padrona di casa Tara Davis, vincitrice con 7.13 metri. La prestazione dell’azzurra rappresenta la miglior prestazione europea stagionale. 🔗 Leggi su Sportface.it
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