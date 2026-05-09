Oggi pomeriggio a Firenze si tiene il Pegaso Meeting, una manifestazione di atletica internazionale che vede la partecipazione di numerosi atleti di rilievo. L’evento si svolge al Ridolfi e presenta un ricco programma con atleti provenienti da diverse nazioni, tra cui alcuni dei nomi più noti nel panorama sportivo. La competizione attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, offrendo un’occasione per seguire da vicino le performance di atleti di alto livello.

La grande atletica internazionale torna a Firenze oggi pomeriggio con il Pegaso Meeting che vedrà un parterre di grandi nomi. Il meeting (diretto da Elisabetta Artuso) si disputa nello Stadio Ridolfi a partire dalle 14.15 con le gare dei più giovani, seguite da quelle dei campioni. È la tappa fiorentina del World Athletics Continental Tour Challenger. Tra i protagonisti più attesi la mezzofondista Nadia Battocletti, splendida realtà dello sport italiano che si cimenterà sui 1.500. "Sono felice di poter gareggiare a Firenze – dice l’azzurra –. Provengo da un raduno di due settimane a Piombino, la Toscana mi sta piacendo". Continua Battocletti: "Mi aspetto grande tifo del pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atletica, le stelle al Ridolfi. Da Battocletti a Fabbri

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