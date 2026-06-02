Il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma si terrà il Golden Gala 2026, quarta tappa della Diamond League. Sono in programma 18 atleti italiani, tra cui i velocisti Jacobs e Diaz e la mezzofondista Battocletti. Se non ci saranno ulteriori rinunce o sostituzioni, questi sono i nomi principali che rappresenteranno l’Italia in questa gara.

A meno di ulteriori rinunce o sostituzioni dell’ultimo minuto saranno nel complesso 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l’Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi e da alcune stelle di calibro globale come Marcell Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. Grande attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alla presenza di tre campioni olimpici e non solo. Jacobs,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golden Gala 2026, tutti gli italiani di punta presenti. Jacobs, Diaz e Battocletti le stelle azzurre di riferimento

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