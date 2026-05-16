Meeting di Savona 2026 Jacobs e Dosso guidano le stelle dell’atletica azzurra

È stata annunciata ufficialmente la quindicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona, che si terrà mercoledì 20 maggio. L’evento vedrà protagonisti atleti di livello internazionale e sarà guidato da Jacobs e Dosso, due tra i principali rappresentanti dell’atletica italiana. La manifestazione si svolgerà presso una struttura sportiva della città, con la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da vari paesi. La presentazione dell’evento ha coinvolto le autorità locali e gli organizzatori.

Presentata la 15esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in programma mercoledì 20 maggio. Attesi Marcell Jacobs, Zaynab Dosso, Simonelli, Fabbri e le giovani Kelly Doualla e Alessia Succo. Diretta tv su RaiSport. Sarà ancora una volta la velocità il cuore del Meeting internazionale Città di Savona 2026, in programma mercoledì 20 maggio al centro polisportivo Giulio Ottolia. La manifestazione, inserita nella categoria Bronze del World Athletics Tour, è stata presentata nella Sala Rossa del Comune di Savona e promette un cast di altissimo livello tra campioni affermati e giovani talenti emergenti. L’evento sarà trasmesso in diretta integrale su Rai Sport a partire dalle ore 15. 🔗 Leggi su Sportface.it

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