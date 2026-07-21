Atene uomo accoltella due turisti greco-americani vicino all' Acropoli | fermato

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha accoltellato due turisti greco-americani vicino all’Acropoli di Atene, nei pressi del Museo dell’Acropoli, martedì mattina. Le autorità locali hanno fermato l’aggressore. I turisti sono stati feriti, ma le loro condizioni non sono state specificate. La polizia ha avviato le indagini sull’incidente.

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Un uomo ha accoltellato e ferito due turisti martedì mattina nei pressi dell’Acropoli di Atene. Lo riferiscono le autorità locali. L’aggressione è avvenuta vicino all’ingresso del Museo dell’Acropoli. Le vittime sono un uomo e una donna greco-americani: lei ha riportato lievi ferite a una gamba, mentre lui è rimasto ferito più gravemente a un braccio. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. La sua identità non è stata ancora resa nota, ma secondo gli investigatori l’uomo sembrerebbe soffrire di problemi psicologici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo greco di 60 anni, probabilmente senzatetto, già arrestato in passato per insulti e possesso di un coltello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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