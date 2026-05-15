Un uomo è stato aggredito senza motivo e due giovani sono stati feriti con un coltello nel centro storico di Genova. La Polizia ha arrestato un ragazzo tunisino di 19 anni, sospettato di aver compiuto l’attacco. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo le segnalazioni ricevute, e l’indagine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi che hanno portato alla violenta aggressione.

Un 19enne tunisino accusato di tentato omicidio in seguito all’accoltellamento di un giovane avvenuto nel centro storico di Genova è stato fermato. L’episodio, avvenuto mercoledì scorso, è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Tentato omicidio a Genova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Questura ha segnalato la presenza di un giovane ferito con un’arma da taglio nel centro storico di Genova. Gli agenti della Squadra Mobile si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore, avviando una serie di accertamenti e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce un uomo senza motivo e accoltella due giovani a Genova, fermato un 19enne

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