Atene turisti americani accoltellati vicino all’Acropoli | arrestato 60enne
Una coppia di turisti statunitensi di origine greca è stata accoltellata vicino all’Acropoli. Un uomo di 60 anni è stato arrestato poco dopo l’aggressione. L’incidente è avvenuto nei pressi del sito archeologico e i due turisti sono stati feriti. Le autorità hanno intervenuto e fermato l’uomo, che ora si trova sotto custodia. Le condizioni delle vittime non sono state rese note.
Davanti al sito archeologico simbolo della Grecia è stata ferita una coppia di cittadini statunitensi di origine greca. L’aggressore, fermato dalla polizia, sarebbe affetto da disturbi psichici Momenti di paura nella mattinata di oggi ad Atene, dove una coppia di turisti americani di origine greca è stata aggredita con un coltello nei pressi dell’ingresso dell’Acropoli, uno dei luoghi più visitati e simbolici della capitale greca. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8 del mattino nelle vicinanze del Museo dell’Acropoli, in una zona quotidianamente frequentata da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. L’intervento tempestivo della polizia ha consentito di bloccare e arrestare il presunto responsabile pochi istanti, evitando conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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