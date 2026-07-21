Atene turisti americani accoltellati vicino all’Acropoli | arrestato 60enne

Notizia in breve

Una coppia di turisti statunitensi di origine greca è stata accoltellata vicino all’Acropoli. Un uomo di 60 anni è stato arrestato poco dopo l’aggressione. L’incidente è avvenuto nei pressi del sito archeologico e i due turisti sono stati feriti. Le autorità hanno intervenuto e fermato l’uomo, che ora si trova sotto custodia. Le condizioni delle vittime non sono state rese note.