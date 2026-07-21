Due turisti greco-americani sono stati accoltellati vicino all’ingresso del Museo dell’Acropoli di Atene martedì mattina. Le autorità locali hanno fermato l’uomo sospettato di aver compiuto l’aggressione. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti. La polizia ha confermato l’arresto dell’aggressore e sta svolgendo le indagini.

Un uomo ha accoltellato e ferito due turisti martedì mattina nei pressi dell’Acropoli di Atene. Lo riferiscono le autorità locali. L’aggressione è avvenuta vicino all’ingresso del Museo dell’Acropoli. Le vittime, un uomo e una donna greco-americani, sono state colpite con un coltello. La donna ha riportato lievi ferite a una gamba, mentre l’uomo è rimasto ferito più gravemente a un braccio. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. La sua identità non è stata ancora resa nota, ma secondo gli investigatori l’uomo sembrerebbe soffrire di problemi psicologici. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo greco di 60 anni, probabilmente senzatetto, già arrestato in passato per insulti e possesso di un coltello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atene, accoltellati due turisti greco-americani all’Acropoli: fermato l’aggressore

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