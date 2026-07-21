Atalanta una domenica all' agriturismo dei vip per cementare il gruppo

Una domenica all'agriturismo dei vip è stata organizzata per rafforzare il gruppo. Nei tornei di calcetto estivi, la squadra si distingue per una difesa solida e esterni di livello. È stato inserito un nuovo trequartista con capacità da playmaker, che si è unito alla rosa. La giornata ha visto i giocatori impegnati in attività di team building e allenamenti informali, senza coinvolgimento di competizioni ufficiali.

Nei tornei di calcetto estivi, la squadra farebbe bella figura. Difesa fortissima, esterni di rango e, come nuovo acquisto, un trequartista con qualità da play. Presupposti tecnico-tattici che farebbero la felicità di qualsiasi mister, così come hanno fatto la felicità di Niccolò Quarteroni i sei big dell’Atalanta in visita al noto agriturismo Ferdy di Lenna. La struttura ideata e sviluppata dal papà di Niccolò, Ferdy, si trova in località Scalvino, che pare un implicito omaggio toponomastico a Giorgio Scalvini, membro del sestetto passato in Val Brembana. Con il difensore nerazzurro, i compagni Marco Sportiello, Marco Carnesecchi, Raoul Bellanova, Davide Zappacosta e la new entry Gianluca Gaetano sono ritratti davanti ad un verde prato e ad uno scenario alpestre. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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