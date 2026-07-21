Atalanta una domenica all' agriturismo dei vip per cementare il gruppo

Da bergamo.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una domenica all'agriturismo dei vip è stata organizzata per rafforzare il gruppo. Nei tornei di calcetto estivi, la squadra si distingue per una difesa solida e esterni di livello. È stato inserito un nuovo trequartista con capacità da playmaker, che si è unito alla rosa. La giornata ha visto i giocatori impegnati in attività di team building e allenamenti informali, senza coinvolgimento di competizioni ufficiali.

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Nei tornei di calcetto estivi, la squadra farebbe bella figura. Difesa fortissima, esterni di rango e, come nuovo acquisto, un trequartista con qualità da play. Presupposti tecnico-tattici che farebbero la felicità di qualsiasi mister, così come hanno fatto la felicità di Niccolò Quarteroni i sei big dell’Atalanta in visita al noto agriturismo Ferdy di Lenna.  La struttura ideata e sviluppata dal papà di Niccolò, Ferdy, si trova in località Scalvino, che pare un implicito omaggio toponomastico a Giorgio Scalvini, membro del sestetto passato in Val Brembana. Con il difensore nerazzurro, i compagni Marco Sportiello, Marco Carnesecchi, Raoul Bellanova, Davide Zappacosta e la new entry Gianluca Gaetano sono ritratti davanti ad un verde prato e ad uno scenario alpestre. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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