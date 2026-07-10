Nella notte tra domenica e lunedì, tre uomini armati hanno assaltato l’agriturismo Ca’ Fenile ad Alzano Lombardo, facendo vivere un’ora di paura ai proprietari e alla loro famiglia. Durante il colpo, i rapinatori hanno utilizzato un suv scuro, un modello Stelvio, che si pensa sia stato impiegato anche in altri furti. La polizia sta cercando il veicolo e i responsabili.

La rapina a mano armata al Ca’ Fenile di Alzano Lombardo non sarebbe l’unico colpo messo a segno dai tre rapinatori che nella notte tra domenica e lunedì hanno fatto vivere un’ora di puro terrore a Massimo Rizzi e Daniela Zambonelli, titolari dell’agriturismo, e alla loro famiglia. A tradire i malviventi potrebbe essere stata la loro auto, un’Alfa Romeo modello Stelvio di colore scuro che le telecamere di Ca’ Fenile e quelle sulla strada hanno inquadrato arrivare alla struttura e poi allontanarsi a tutta velocità dopo che i rapinatori avevano costretto con la violenza Rizzi a consegnare un bottino da 50 mila euro tra contanti e Rolex. La Stelvio compare sulla scena di una decina di altri episodi tra furti e rapine avvenuti nei giorni scorsi tra le province di Bergamo, Brescia e Cremona. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Rapina agriturismo Alzano, è caccia a una Stelvio scura: «Il suv dei banditi usato per altri colpi»

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