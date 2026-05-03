Per la trentaquattresima giornata di Liga, si disputa la partita tra il Real Betis e l'Oviedo. La sfida si svolge in casa del Betis, che cerca una vittoria per consolidare la propria posizione in classifica. L'Oviedo arriva a questa partita con l'obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta. Le due squadre si affrontano con diverse assenze e con obiettivi specifici in vista del finale di stagione.

Smaltita la delusione per l’eliminazione dall’Europa League ad opera dello Sporting Braga, i biancoverdi sono riusciti a strappare quattro punti tra Girona e Real Madrid, consolidando il sesto posto con vista Champions. Eccezion fatta per le assenze di Ortiz e Bartra, Pellegrini potrà contare sull’undici tipo visto il forfait del lungodegente Firpo, da qualche giorno di nuovo in gruppo. Se la passa decisamente peggio l’Oviedo, non tanto per l’ultimo periodo di forma – sette punti nelle ultime tre partite – quanto per una posizione in classifica che obbliga gli uomini di Almada a recuperare otto punti dalla zona calda nelle ultime cinque giornate.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Real Betis-Oviedo: una vittoria per cementare le certezze

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