Il centrocampo è il punto focale di questa fase della squadra, con un nuovo schema a tre che mira a cambiare l’approccio di gioco. Sabato, durante un test con l’Under 23, un calciatore ha sottolineato la necessità di un impegno quotidiano e di tempo per adattarsi alle nuove idee. La formazione sta riorganizzando le proprie linee centrali, con vecchi e nuovi elementi coinvolti in questa trasformazione.

Nuova vita al centrocampo. L’innovativa mediana a tre portata a Bergamo da Sarri rappresenta il fulcro del suo gioco. Giacomo Raspadori, pur non facendone parte, alla fine del test con l’Under 23 sabato ha detto: «Dobbiamo lavorare ogni giorno, servirà tempo ma non ne abbiamo tanto». Tra un mese l’Atalanta si sarà già messa alle spalle l’andata dei playoff di Conference e anche gli esterni d’attacco come l’azzurro devono imparare a dialogare con il nuovo asse senza frecce che si sovrappongono. Agli esterni d’attacco non è richiesto di fare le mezzali, semmai i terzini, lasciando il compito di affiancare il regista a interpreti totalmente nuovi nella rosa nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, la partita di Sarri è a centrocampo: vecchi e nuovi nomi per ridisegnare il gioco

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