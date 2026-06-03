L'Atalanta ha adottato il modulo 4-3-3 sotto la guida di Sarri e sta cercando nuovi centrocampisti. È partito l’assalto a un giocatore brasiliano, con l’obiettivo di rinforzare la mediana. La squadra ha già salutato Ederson e ora cerca un sostituto dal mercato sudamericano. Non sono stati divulgati dettagli sul nome del calciatore, ma si tratta di un profilo considerato adatto alle esigenze tecniche del club.

Calciomercato Atalanta, c’è un nome nuovo dal Brasile per rinforzare il centrocampo della Dea. Di chi si tratta. Il calciomercato dell’Atalanta entra ufficialmente nel vivo con l’inizio di una nuova e affascinante era tecnica. L’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra porta con sé un inevitabile e radicale stravolgimento tattico: la squadra bergamasca saluterà infatti la storica impostazione del passato per passare in modo stabile e definitivo al 4-3-3. Questa profonda rivoluzione filosofica, incentrata sul possesso palla e sulla rapidità di palleggio, impone alla dirigenza orobica una meticolosa ristrutturazione della rosa, con un focus assoluto e prioritario sul settore nevralgico del campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, Sarri vara il 4-3-3. Addio Ederson, scatta la caccia ai nuovi rinforzi a centrocampo. C’è il nome dal Brasile!

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