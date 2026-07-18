La prima Atalanta di Sarri | 4-3-3 centrocampo sperimentale e le sorprese Vavassori e Levak

Da bergamonews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima uscita stagionale dell’Atalanta sotto la guida di Sarri, la squadra ha schierato un modulo 4-3-3 con un centrocampo sperimentale. Sono state anche presenti sorprese tra i titolari, come Vavassori e Levak. L’evento si è svolto a Clusone, dove il clima di festa tradizionale si è unito alla novità di vedere in campo nuove soluzioni e giocatori, attirando l’attenzione degli spettatori.

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Clusone. Il solito clima di festa che accompagna tutte le uscite estive dell’Atalanta in Val Seriana è stato condito da una reale curiosità e interesse anche per il campo, per la prima volta dopo tanti anni. D’altronde a Zingonia è in atto una rivoluzione di pensiero e per la prima volta dopo una decina di giorni di lavoro anche i tifosi hanno la possibilità di vedere i dettami tecnici di Maurizio Sarri applicati. Un’Atalanta con la difesa a quattro dopo un decennio di dogmatica retroguardia a tre gasperiniana, ma anche diversi esperimenti. D’altronde, aspettando i nazionali, il momento per capire tempi, spazi, distanze e adattamenti è proprio questo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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