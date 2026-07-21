Nella prima amichevole stagionale, l’Atalanta ha mostrato i primi segnali del lavoro di Sarri, con alcune variazioni nei ruoli e negli schemi. La partita si è svolta contro l’Under 23 e si è concentrata su adattamenti tattici. Durante il match, i giocatori hanno sperimentato diverse posizione e movimenti, senza però fornire indicazioni definitive. La gara ha anche offerto spunti sul mercato, in vista di eventuali modifiche alla rosa.

L a prima amichevole della stagione non può offrire risposte definitive, soprattutto quando viene giocata contro l’Under 23 dopo pochi giorni di preparazione. Può però indicare una direzione. A Clusone l’Atalanta ha cominciato a mostrare la struttura sulla quale Maurizio Sarri intende costruire il nuovo progetto. Difesa a quattro, centrocampo con un vertice basso, due mezzali e Raspadori impiegato sulla fascia. Più delle prestazioni individuali contano le funzioni assegnate e il tentativo di introdurre riferimenti differenti rispetto al passato. Il mercato deve essere letto partendo proprio da qui. Non attraverso il numero degli acquisti o il valore delle cessioni, ma misurando la distanza ancora esistente tra le caratteristiche della rosa e le richieste del nuovo sistema. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, da Gaetano i primi segni del lavoro di Sarri. Ruoli e adattamenti, come leggere le amichevoli in chiave mercato

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