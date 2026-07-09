Atalanta rinforzo a centrocampo per Sarri | ecco Gaetano

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atalanta ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Gianluca Gaetano dal Cagliari. Il centrocampista di 26 anni, con 93 presenze in Serie A, ha segnato 10 reti e fornito 11 assist. Ha anche disputato 5 partite in UEFA Champions League. La società ha ufficializzato l’accordo senza ulteriori dettagli economici.

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Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una promozione dalla B alla A con la Cremonese., Nato il 5 maggio 2000 a Cimitile, piccolo comune in provincia di Napoli, inizia a giocare a calcio in tenera età nell’ASD Future Boys, storica scuola calcio partenopea con sede proprio a Cimitile. Il suo precoce talento non resta inosservato, tanto che a 11... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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