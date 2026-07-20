Nella partita amichevole contro la squadra U23, l'Atalanta ha schierato un modulo a quattro difensori con la regia affidata a un centrocampista chiamato Gaetano. Sono stati osservati i primi segnali della fase di adattamento al nuovo stile di gioco, comunemente definito come Sarrismo. La formazione ha mostrato alcune variazioni rispetto alla precedente impostazione, con particolare attenzione alla linea difensiva e alla gestione del possesso palla.

Atalanta, le prime indicazioni dall’amichevole in famiglia con l’U23: modulo, indicazioni tattiche e giocatori chiave per Sarri. La nuova Atalanta di Maurizio Sarri comincia a prendere forma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima amichevole disputata contro l’ Atalanta U23 ha offerto diversi spunti interessanti, a un mese esatto dall’andata del playoff di Conference League, in programma il 20 agosto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il percorso è appena iniziato e servirà tempo per assimilare i principi del tecnico toscano. Sarri ha impostato una preparazione intensa, fatta di doppie sedute, lavoro fisico e continue esercitazioni tattiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La nuova Atalanta di Sarri: difesa a quattro, regia di Gaetano e primi segnali di Sarrismo

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FANTAMERCATO ATALANTA 2026: RIVOLUZIONE TOTALE, UN CENTROCAMPO DINAMICo E UN TRIDENTE DA 50 GOL!

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