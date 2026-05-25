Pep Guardiola ha annunciato che sosterrà chi prenderà il suo posto come allenatore del Manchester City, confermando ufficialmente la sua partenza dal club. Ha inoltre affermato che lo supporterà nel ruolo successivo. La dichiarazione è stata pubblicata pochi minuti fa sul sito 101greatgoals. Non sono stati forniti dettagli su quando avverrà il passaggio di consegne o sui nomi dei possibili successori.

2026-05-25 17:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha dichiarato che sosterrà chiunque gli succederà al Manchester City dopo aver confermato ufficialmente la sua partenza dal club. L’ex vice Enzo Maresca, esonerato dal Chelsea a gennaio, è il principale candidato per sostituire lo spagnolo all’Etihad Stadium. “Quando il club mi dirà chi è, ovviamente lo chiamerò”, ha detto Guardiola. “Gli dirò: ‘Sii te stesso e la società ti sosterrà incondizionatamente’. “Questo è il complimento più grande, o la fortuna più grande che hanno avuto tutti i dirigenti che sono stati qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pep Guardiola promette di chiamare il successore del Manchester City

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Pep Guardiola annoncera son successeur lors de ses adieux à Manchester City.

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