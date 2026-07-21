Una nuova legge obbliga tutti i proprietari di auto ad avere solo una forma di assicurazione: la responsabilità civile. Questa copertura serve a risarcire i danni causati a terzi, mentre altre garanzie rimangono opzionali. La norma mira a semplificare il quadro assicurativo e garantire una copertura minima obbligatoria. Non sono previste altre assicurazioni obbligatorie oltre alla responsabilità civile.

Responsabilità civile, che tutela esclusivamente da danni causati a terzi, unica assicurazione auto imposta per legge. Altre garanzie sono invece opzionali. Come viene calcolato l'importo riconosciuto in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge

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