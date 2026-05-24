Costa FI rilancia | ‘Responsabilità civile magistrati? Proposta di legge pronta’

Notizia in breve

Una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati è pronta e sarà presentata a breve. Un parlamentare di Forza Italia, che da anni spinge per questa riforma, ha annunciato il rilancio del progetto. La proposta mira a modificare l’articolo che esclude i magistrati dalla responsabilità per l’interpretazione delle norme e la valutazione delle prove. La questione riguarda la possibilità di rendere i giudici responsabili in caso di errori o abusi.