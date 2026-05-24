Costa FI rilancia | ‘Responsabilità civile magistrati? Proposta di legge pronta’
Una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati è pronta e sarà presentata a breve. Un parlamentare di Forza Italia, che da anni spinge per questa riforma, ha annunciato il rilancio del progetto. La proposta mira a modificare l’articolo che esclude i magistrati dalla responsabilità per l’interpretazione delle norme e la valutazione delle prove. La questione riguarda la possibilità di rendere i giudici responsabili in caso di errori o abusi.
E’ da anni il principale promotore in Parlamento della riforma sullaresponsabilità civile dei magistrati, contestandone con fervore l’articolo che esonera i magistrati stessi da responsabilità civile per l’interpretazione delle norme di diritto o per la valutazione del fatto o delle prove. E’Enrico Costa, capogruppo Forza Italia alla Camera che torna sullo scottante dossier annunciando che a breve arriverà una proposta di legge sulla responsabilità civile dei giudici. Ebbene, a distanza di due mesi dalreferendum sulla Giustizia e la conseguente stoccata alla maggioranza, come lo stesso deputato forzista ha ricordato, arrivano ulteriori proposte per sanare le “tante criticità” evidenziate dal deludente esito della votazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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