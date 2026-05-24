Costa FI | ‘Responsabilità civile magistrati? Proposta di legge pronta’

Notizia in breve

È pronta una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, secondo quanto annunciato da un esponente di Forza Italia. La proposta mira a modificare l’articolo che esonera i giudici da responsabilità civile in caso di interpretazioni delle norme di diritto o di valutazioni su fatti e prove. La riforma è stata sostenuta con fermezza da un parlamentare che da anni promuove questa iniziativa.