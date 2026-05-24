Costa FI | ‘Responsabilità civile magistrati? Proposta di legge pronta’
È pronta una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, secondo quanto annunciato da un esponente di Forza Italia. La proposta mira a modificare l’articolo che esonera i giudici da responsabilità civile in caso di interpretazioni delle norme di diritto o di valutazioni su fatti e prove. La riforma è stata sostenuta con fermezza da un parlamentare che da anni promuove questa iniziativa.
E’ da anni il principale promotore in Parlamento della riforma sullaresponsabilità civile dei magistrati, contestandone con fervore l’articolo che esonera i magistrati stessi da responsabilità civile per l’interpretazione delle norme di diritto o per la valutazione del fatto o delle prove. E’Enrico Costa, capogruppo Forza Italia alla Camera che torna sullo scottante dossier annunciando che a breve arriverà una proposta di legge sulla responsabilità civile dei giudici. Ebbene, a distanza di due mesi dalreferendum sulla Giustizia e la conseguente stoccata alla maggioranza, come lo stesso deputato forzista ha ricordato, arrivano ulteriori proposte per sanare le “tante criticità” evidenziate dal deludente esito della votazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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