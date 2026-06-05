Alle prime luci dell’alba di oggi, in provincia di Foggia, sono stati eseguiti sette arresti. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone accusate di aver preso parte ad assalti ai bancomat con esplosivi. Gli interventi sono stati condotti in diverse località della provincia. Le indagini hanno portato all’identificazione dei sospetti coinvolti nelle rapine.

Sono scattati alle prime luci dell'alba di oggi sette arresti nel Foggiano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di altrettanti indagati. L'operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, ha fatto scattare le manette per un gruppo accusato di aver pianificato e messo a segno numerosi assalti con l'esplosivo ai danni di sportelli bancomat di diversi istituti bancari della zona. La conferenza I dettagli investigativi dell'importante blitz saranno resi noti nelle prossime ore dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Foggia, il colonnello Giovanni Capone, e dal procuratore della Repubblica, Enrico Infante. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalti ai bancomat con l'esplosivo: scattati all'alba sette arresti in Puglia

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Presa banda specializzata nell'assalto ai bancomat con esplosivo: 11 misure cautelari

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