Blitz nel campo rom di Caivano numerosi arresti all'alba | in manette la banda dei furti ai bancomat

Notizia in breve

All'alba, i carabinieri hanno condotto un'operazione nel campo rom di Caivano, in provincia di Napoli. Durante l'intervento sono stati arrestati diversi soggetti ritenuti coinvolti in furti ai bancomat. L'operazione ha coinvolto numerosi militari e si è concentrata su attività di prevenzione e repressione di reati legati a furti e altri illeciti. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti degli arresti o sulle modalità dell'intervento.