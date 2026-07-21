ascolti tv temptation island vola contro il giovane montalbano liorni in access non parte bene

Il 20 luglio, Temptation Island ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a Il Giovane Montalbano, vincendo la serata. Marco Liorni ha debuttato in access prime time con un nuovo programma, ma non ha superato il 20% di share, battuto dalla concorrenza di La Ruota della Fortuna.

I dati degli ascolti tv del 20 luglio assegnano la vittoria a Temptation Island che batte facilmente Il Giovane Montalbano Gliascolti tvdel 20 luglio hanno visto un debutto, quello di Marco Liorni in access che però non è riuscito a superare il 20% contro la fortissimaRuota della Fortuna. In prime time volaTemptation Islandche batte facilmenteIl Giovane Montalbano. Ddl Borghi, la Lega rilancia sulla legittima difesa: ‘Chi reagisce a un’aggressione armata in casa o al lavoro non deve essere punito’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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