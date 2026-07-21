Ascolti tv del 20 luglio Temptation Island contro Il giovane Montalbano
Il 20 luglio, gli ascolti televisivi hanno visto Temptation Island competere con Il giovane Montalbano. Dopo la conclusione dei Mondiali 2026 e di Affari Tuoi, la programmazione estiva si concentra principalmente su repliche, speciali e programmi di intrattenimento. La fascia serale è dominata da produzioni che ripropongono format consolidati, senza evidenti novità nel palinsesto. La concorrenza tra i due show si è concentrata sulla prima serata, con risultati variabili in termini di ascolti.
Spenti i riflettori sui Mondiali 2026 e chiusa l’edizione di Affari Tuoi, il palinsesto televisivo entra nel pieno della stagione estiva, tra repliche, speciali e best of. Per fortuna su Canale 5 è andata in onda una nuovissima puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia si è trovato a competere con Il giovane Montalbano – La prima indagine che, anche se già visto, ha sempre la sua attrattiva sui telespettatori. Rai 2 ha proposto la serie Ritorno in Paradiso e Rai 3 Filorosso che si è scontrato con Zona Bianca su Rete 4. Mentre Italia 1 ha trasmesso Cash Out 2: High Rollers e La7 il documentario La caduta, cronache della fine del fascismo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
Notizie e thread social correlati
Ascolti tv ieri, lunedì 20 luglio 2026, da Temptation Island contro Il giovane Montalbano a Scotti contro De MartinoI dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio 2026, mostrano che Temptation Island, condotto da Fili, ha avuto il miglior ascolto in prima serata.
Leggi anche: Ascolti tv lunedì 20 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island 2026
Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Partita del Cuore e Filorosso; Ascolti tv del 13 luglio, Temptation Island seduce gli spettatori e fa il boom; Stasera in tv (20 luglio), Bisciglia rilancia Temptation Island contro Il giovane Montalbano; Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 20 luglio.
Nonostante la chiusura anticipata, #LaRuotaDellaFortuna (25%) surclassa #AffariTuoi (20,9%). Flop #LaPartitaDelCuore al 12%. Boom #TemptationIsland al 30% con 3,7 milioni di spettatori. #TheWall parte male, solo il 18%. #AscoltiTv x.com
#TemptationIsland vince la serata di lunedì 13 luglio 2026. #AscoltiTv facebook
Ascolti tv lunedì 20 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island 2026Ascolti tv 20 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Temptation Island 2026, riassunto della quinta puntata e gli ascolti: cos’è successo il 20 luglioDalla confessione di Soraya al nuovo rifiuto di Sabrina: il riassunto della quinta puntata di Temptation Island 2026 e gli ascolti. donnaglamour.it
Temptation Island non andrà più in onda il mercoledì! Ecco quando le nuove puntate reddit