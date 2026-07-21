Il 20 luglio, gli ascolti televisivi hanno visto Temptation Island competere con Il giovane Montalbano. Dopo la conclusione dei Mondiali 2026 e di Affari Tuoi, la programmazione estiva si concentra principalmente su repliche, speciali e programmi di intrattenimento. La fascia serale è dominata da produzioni che ripropongono format consolidati, senza evidenti novità nel palinsesto. La concorrenza tra i due show si è concentrata sulla prima serata, con risultati variabili in termini di ascolti.

Spenti i riflettori sui Mondiali 2026 e chiusa l’edizione di Affari Tuoi, il palinsesto televisivo entra nel pieno della stagione estiva, tra repliche, speciali e best of. Per fortuna su Canale 5 è andata in onda una nuovissima puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia si è trovato a competere con Il giovane Montalbano – La prima indagine che, anche se già visto, ha sempre la sua attrattiva sui telespettatori. Rai 2 ha proposto la serie Ritorno in Paradiso e Rai 3 Filorosso che si è scontrato con Zona Bianca su Rete 4. Mentre Italia 1 ha trasmesso Cash Out 2: High Rollers e La7 il documentario La caduta, cronache della fine del fascismo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 20 luglio, Temptation Island contro Il giovane Montalbano

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