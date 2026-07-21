Ascolti tv ieri lunedì 20 luglio 2026 da Temptation Island contro Il giovane Montalbano a Scotti contro De Martino
I dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio 2026, mostrano che Temptation Island, condotto da Fili, ha avuto il miglior ascolto in prima serata. La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si è svolta senza risultati notevoli. Inoltre, sono stati trasmessi anche Il giovane Montalbano e programmi con Scotti e De Martino, ma nessuno ha superato l’audience di Temptation Island.
I dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio 2026: dalla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi al ritorno di Temptation Island in prima serata, tutti gli ascolti tv Gli ascolti tv di ieri, lunedì 20 luglio 2026, hanno per protagonista della prima serata Temptation Island condotto da Fili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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