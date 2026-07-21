Ascolti tv ieri lunedì 20 luglio 2026 da Temptation Island contro Il giovane Montalbano a Scotti contro De Martino

Notizia in breve

I dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio 2026, mostrano che Temptation Island, condotto da Fili, ha avuto il miglior ascolto in prima serata. La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si è svolta senza risultati notevoli. Inoltre, sono stati trasmessi anche Il giovane Montalbano e programmi con Scotti e De Martino, ma nessuno ha superato l’audience di Temptation Island.