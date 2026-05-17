Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026 La finale dell’Eurovision sbanca 5 milioni – 36%

Da davidemaggio.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, su Rai1, la finale dell’Eurovision Song Contest ha registrato circa 5 milioni di spettatori, con una quota di ascolto del 36%. La trasmissione ha visto la vittoria della Bulgaria. La serata ha mantenuto un pubblico consistente per tutta la durata, confermando l’interesse verso il tradizionale evento musicale europeo. I dati di ascolto sono stati comunicati dall’azienda di rilevazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, sabato 16 maggio 2026, su Rai1 la finale dell’ Eurovision Song Contest ( ha vinto la Bulgaria ) intrattiene 5.033.000 spettatori pari al 36% dalle 20:59 alle 1:08. Su Canale5 Il gladiatore 2 incolla davanti al video 1.621.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 The Rookie è la scelta di 598.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Kung Fu Panda 4  raduna 544.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 433.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza 743.000 spettatori (5%). Su La7 In Altre Parole  conquista 1.083.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 616.000 spettatori con il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv sabato 16 maggio 2026 la finale dell8217eurovision sbanca 5 milioni 8211 36
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026. La finale dell’Eurovision sbanca (5 milioni – 36%)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Domani inizia lEurovision, ma quando canta Sal Da Vinci Noi italiani possiamo votare per lui

Video Domani inizia lEurovision, ma quando canta Sal Da Vinci? Noi italiani possiamo votare per lui?

Sullo stesso argomento

Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, SapiensAscolti tv sabato 16 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato...

Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026Nella serata di ieri, sabato 16 maggio 2026, su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest (ha vinto la Bulgaria) intrattiene .

ascolti tv sabato 16Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision 2026, Il gladiatore II, SapiensAscolti tv 16 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

ascolti tv sabato 16Ascolti TV 16 maggio, chi ha vinto tra Eurovision Song Contest 2026 e Il Gladiatore: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la finale dell’ESC 2026 trasmessa da Rai1 e il film Il Gladiatore trasmesso da Canale5. In access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti. I dati Auditel. Leggi le notizie ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web