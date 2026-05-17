Sabato 16 maggio 2026, su Rai1, la finale dell’Eurovision Song Contest ha registrato circa 5 milioni di spettatori, con una quota di ascolto del 36%. La trasmissione ha visto la vittoria della Bulgaria. La serata ha mantenuto un pubblico consistente per tutta la durata, confermando l’interesse verso il tradizionale evento musicale europeo. I dati di ascolto sono stati comunicati dall’azienda di rilevazione.

Nella serata di ieri, sabato 16 maggio 2026, su Rai1 la finale dell’ Eurovision Song Contest ( ha vinto la Bulgaria ) intrattiene 5.033.000 spettatori pari al 36% dalle 20:59 alle 1:08. Su Canale5 Il gladiatore 2 incolla davanti al video 1.621.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 The Rookie è la scelta di 598.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Kung Fu Panda 4 raduna 544.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 433.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza 743.000 spettatori (5%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.083.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 616.000 spettatori con il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 16 Maggio 2026. La finale dell’Eurovision sbanca (5 milioni – 36%)

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